القوات الإيرانية تشتبك مع "إرهابيين" على الحدود مع العراق

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة إنه خاض اشتباكات عنيفة مع مسلحين على الحدود مع العراق مساء أمس الخميس فقتل ثلاثة منهم بينما سقط قتيل في صفوفه.

واكتفى البيان الذي نشر على موقع سباه الإخباري الخاص بالحرس بالإشارة للمهاجمين على أنهم "إرهابيون". والاشتباكات شائعة في تلك المنطقة مع جماعات إيرانية كردية مسلحة متمركزة في العراق.

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وذكر البيان أنه بعد معارك أمس أصيب أربعة مسلحين ولاذوا بالفرار عائدين إلى العراق بينما ألقي القبض على واحد. وإلى جانب سقوط قتيل من الحرس الثوري فقد أصيب آخر بجروح.

وفي السابع من يونيو حزيران هاجم تنظيم "داعش" البرلمان في طهران ومرقد الإمام آية الله الخميني فقتلوا 18 شخصا على الأقل. وكان كل المهاجمين من أكراد إيران.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ على قواعد ل"داعش" في سوريا يوم 18 يونيو حزيران ردا على هذا الهجوم.