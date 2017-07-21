أعضاء الكونغرس يقدمون مشروع العقوبات على حزب الله

قدم أعضاء بالكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعًا، يسعى لفرض عقوبات جديدة على جماعة حزب الله اللبنانية، متهمين إياها بالعنف في سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

ويسعى التشريع، الذي يمثل تعديلا لعقوبات قائمة على الجماعة، إلى زيادة القيود على قدرتها على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران.

يتبع…