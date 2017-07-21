ساندرز تتولى منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض بعد استقالة سبايسر

أعلن مدير الاتصالات في البيت الأبيض، أنتوني سكاراموتشي، أن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، ستتولى مهمة المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض. بحسب ما ذكرته رويترز.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض

ويأتي هذا المنصب الجديد لساندرز بعد ساعات على إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر استقالته من منصبه وذلك إثر قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين أنتوني سكاراموتشي في منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض. ويأتي هذا التنصيب بعد أن أعلن المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، استقالته وذلك بعد أن عين الرئيس دونالد ترامب أنتوني سكاراموتشي في منصب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض.