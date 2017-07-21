ترامب: سنتخذ إجراءات جدية ضد إيران إذا لم تطلق سراح الأمريكيين المعتقلين في سجونها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده مستعده لاتخاذ إجراءات جديدة وجدية ضد إيران ما لم تطلق سراح كافة الأمريكيين المعتقلين في سجونها.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، الجمعة، فإن دونالد ترامب حذر إيران من أنها ستواجه "عواقب جديدة ووخيمة" ما لم تطلق سراح جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين دون وجه حق وتعيدهم إلى بلادهم.