طالبان تعدم 32 شرطيا أفغانيا رمياً بالرصاص

قالت مصادر أفغانية أن حركة طالبان أعدمت ما لايقل عن 32 شرطياً رمياً بالرصاص في منطقة تغاب بولاية بدخشان شرق البلاد.

© Sputnik. Ishtiaq Mahsud "طالبان" تعلن مسؤوليتها عن هجوم على أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان وقال عبدالله نظري، رئيس المجلس المحلي في بدخشان، لوكالة خاورميانه المحلية عن أن: "هذه المجموعة كانت تتمركز في إحدى الوديان النائية والبعيدة، قد أسرهم متمردوا طالبان ثم أمطروهم بالرصاص".





وأضاف نظري، أن الحركة قامت بنقل جثث 14 من القتلى الى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية أما البقية فقد تولى الأهالي دفنهم.





وكانت السلطات الأمنية أكدت وقوع إشتباكات عنيفة بين عناصر الأمن و متمردي طالبان الذين شنوا هجوم مباغت فجر اليوم على نقاط التفتيش في مديرية يمغان.





وقامت قيادة المنطقة الشمالية الشرقية في الشرطة على اثرها بإرسال تعزيزات عسكرية الى منطقة المواجهات.





وأدعت حركة طالبان من جانبها قتل 46 عسكري في المعارك بمنطقة تغاب، وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسمها عبر حسابه على تويتر أسر 14 عنصرا.





وتقع ولاية بدخشان في أقصى شمال شرق أفغانستان على الحدود مع طاجيكستان والصين وباكستان، وتشهد عدة مناطق نفوذ واسع للمجموعات المعارضة المسلحة.