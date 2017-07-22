ترامب يأمر بمعالجة نقاط الضعف في صناعة الدفاع الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، يوم الجمعة، للقيام بمراجعة حكومية لصناعة الدفاع الأمريكية واقتراح التغييرات اللازمة لتعزيزها، حسب وكالة "رويترز".

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وقال بيتر نافارو مدير مجلس التجارة الوطني بالبيت الأبيض إن المراجعة تستهدف تحديد ومعالجة نقاط الضعف المحتملة في قاعدة التصنيع الدفاعي بما في ذلك الشركات التي قد يتوقف نشاطها وتترك ثغرات في سلسلة توريد أنظمة الأسلحة الأمريكية. وطلب الأمر التنفيذي تقديم توصيات بشأن التغييرات التشريعية والتنظيمية والسياسية المحتملة التي تحسن وتدعم الصناعة الدفاعية ووصف ذلك بأنه يمثل "أولوية وطنية مهمة".

وقال نافور" القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية تواجه الآن ثغرات متزايدة في قدراتها".

وأضاف في لقاء مع الصحفيين "توجد شركة واحدة فقط في الولايات المتحدة يمكنها إصلاح مراوح غواصات القوات البحرية".