الكشف عن سبب استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض

في أول تصريح له عقب استقالته، أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، عن امتنانه وفخره لخدمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض

It's been an honor & a privilege to serve @POTUS @realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August — Sean Spicer (@PressSec) July 21, 2017

وكتب، سبايسر، في تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر": أن أمريكا بلد عظيم، وأنه يشعر بالفخر لخدمة الرئيس الأمريكي، وسيواصل عمله حتى نهاية الشهر المقبل.

وفي تغريدة أخرى، أشاد المتحدث باسم البيت الأبيض، بتولي، سارة سانديريس، التي ستتولى المنصب مكانه، مؤكداً أنه لايوجد أحد أفضل منها.

I could not have asked for a better deputy than @SHSanders45 — she will be a fantastic @PressSec and serve @POTUS & @WhiteHouse very well — Sean Spicer (@PressSec) July 21, 2017

وكان سبايسر قد أعلن استقالته أمس بعد ستة أشهر فقط من عمله في البيت الأبيض كمتحدث، احتجاجا على تعيين ترامب مديراً جديداً للإعلام هو، أنطوني سكاراموتشي، متجاهلا اعتراضات الأمين العام للبيت الأبيض، راينس بريبوس.

في المقابل، قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شكرة للمتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر على عمله ضمن إدارته.

وقرأت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، سارة سانديريس، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ما كتبه ترامب حول استقالة سبايسر: "أقدم شكري باسم إدارتي وباسم الأمريكيين إلى شون سبايسر على المجهود الذي قام به خلال عملة. وأتمني له التوفيق في عمله الجديد – أرجو لفت انتباهكم لما حققه سبايسر من تقييم ضخم في المجال التلفزيوني.

وكانت وسائل إعلامية أمريكية، أشارت إلى أن ترامب طلب من سبايسر البقاء في منصبه، إلا أن الأخير رفض ذلك واصفا تعيين ترامب لسكاراموتشي في هذا المنصب بـ"الغلطة الكبيرة".