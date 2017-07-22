ضربة أمريكية بالخطأ تقضي على 16 عسكريا أفغانيا

أعلنت مصادر أفغانية محلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بضربة جوية خاطئة نتجت عن استهداف جنود من الشرطة الأفغانية.

© AP Photo/ Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt البنتاغون: قوات أمريكية قتلت زعيم "داعش" الجديد في أفغانستان

وقامت القوات الجوية الأمريكية باستهداف بلدة في ولاية بلمند، ولم تكن المخابرات العسكرية الأمريكية على علم مسبق أن البلدة المستهدفة كانت قد أصبحت تحت سيطرة السلطات الأفغانية، التي استطاعت استرجاعها خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت السلطات الأفغانية بيانا، أوضحت فيه أن الضربة الامريكية الجوية استهدفت قوات أفغانية حكومية وأسفرت عن مقتل 16 عسكريا.

يذكر أن هذه الحادثة لا تعد الأولى من نوعها في أفغانستان، حيث تكاثرت الغارات الجوية الأمريكية في المدة الأخيرة التي استهدفت قوات موالية أفغانية. وذلك إشارة الى غياب التنسيق والتعاون الواضح بين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية.