نجل زعيم طالبان ينفذ عملية انتحارية ضد القوات الأفغانية

أكدت حركة طالبان أن نجل زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده نفذ يوم الخميس الماضي هجوم انتحاري ضد القوات الحكومية في مديرية غرشك بولاية هلمند.

كابول — سبوتنيك. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة قوله "نجل الملا هبة الله و يدعى عبدالرحمن خالد تلقي تدريبات لشن هجمات انتحارية على مدى ثلاث سنوات، وكان ينتظر دوره".

ونوه مجاهد بأن خالد كان يبلغ من العمر 20 عاماً، متعهداً بنشر مزيداً من التفاصيل حول حياته.

وكان مسلحي طالبان بدؤوا الخميس الماضي هجوم عنيف ضد المراكز ونقاط التفتيش في منطقة غرشك بولاية هلمند، وذلك لتعويض خسارة في منطقة ناوه الذي استعادت القوات الأمنية الداخلية السيطرة عليها.