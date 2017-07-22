المخابرات الأمريكية تزعم سماع اتصال السفير الروسي حول الانتخابات

زعمت مصادر صحفية أمريكية، أن السفير الروسي السابق لدى واشنطن، سيرغي كيسلياك، ناقش أمورا متعلقة بالحملة الانتخابية الأمريكية مع مستشار كبير للمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، في عام 2016.

© AFP 2017/ Brendan Smialowski خطوة ترامب التالية بشأن "تدخل روسيا" في الانتخابات الأمريكية

ونقلت صحيفة " واشنطن بوست "، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن كيسلياك، ناقش أموراً متعلقة بالحملة الانتخابية مع، جيف سيشنز، الذي كان وقتها عضوا في مجلس الشيوخ ومستشارا رئيسيا لترامب لشؤون السياسة الخارجية.

وتشير، المعلومات الاستخباراتية، حسب زعم الصحيفة، أن، سيشنز، وكيسلياك، أجريا مناقشات "جوهرية" حول مسائل منها مواقف ترامب من القضايا المتعلقة بروسيا وآفاق العلاقات الأمريكية الروسية في حال فوز ترامب بالرئاسة.

من جهة أخرى، أكد مسؤول أمريكي تحدث لرويترز شريطة عدم نشر اسمه، هذه الروايات، مضيفا أنه لم يكن هناك أي شيء غير ملائم بشأن مناقشة سيشنز أموراً خاصة بالسياسة أو حتى أسلوب تفكير ترامب بشأنها مع دبلوماسي أجنبي.

ولم يكشف، سيشنز، في البداية عن اتصالاته مع، كيسلياك، لكنه قال بعد ذلك إن الاجتماعات لم تتطرق إلى حملة ترامب، مضيفاً أنه لم يلتق مع، كيسلياك، إلا بوصفه عضوا في مجلس الشيوخ.