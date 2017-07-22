إيران تمد يدها للسعودية

أعلن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، ان ايران دائما على استعداد لمحاورة السعودية رغم كل الخلافات بين البلدين.

وقال خرازي " بالرغم من كل شيء ايران دائما يدها ممدودة للحوار والمناقشة، وبالرغم من أخطاء السياسة السعودية في العديد من الدول كاليمن والبحرين وسوريا والعراق، فنحن قادرون على التحاور زمنفتحون لحل كل القضايا العالقة بين البلدين".

وأضاف خرازي " إيران أيضا تعاني من الإرهاب والأحداث الأخيرة تشهد، ونحن يجب أن نحاول أن نحارب هذا الخطر سويا، فإذا لم نساعد الدول المجاورة على محاربة الإرهاب قيل أن يصل الينا".

وجاءت تصريحات خرازي خلال مقابلة أجرتها معه قناة "فرانس-24".