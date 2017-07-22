صحيفة ألمانية تتهم دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية

اتهمت صحيفة "ويلت" الألمانية الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، نقلا عن مصادر في المعارضة السورية ووكالات استخباراتية غربية، ولكن لم تقم بتقدم أي دليل على ذلك.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy الخارجية السورية تنفي ادعاءات حول نية شن هجوم كيميائي

ووفقا للصحيفة، فإن الهجمات باستخدام الكلور وقعت في الغوطة في 11 و 14 تموز/يوليو. وتأكد الصحيفة أنه تم استخدام السلاح الكيميائي قرب عين ترما في محيط دمشق في 1 و 6 و 13 و 14 من تموز/يوليو.

ووفقا لمصادر في وكالات استخباراتية غربية، فإن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، حيث أشارت الصحيفة إلى أن القوات الحكومية استخدمت في الهجوم غاز السارين.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية، أن الادعاءات الأمريكية حول وجود نوايا لدى سورية لشن هجوم كيميائي مضللة وعارية عن الصحة.