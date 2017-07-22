إيران تدشن خط إنتاج جديد من صواريخ الدفاع الجوي (صور)

وتابع قائلا إن هذه الصواریخ مزودة بنظام البحث المتطور والأشعة تحت الحمراء، وأنها قادرة علی التصدی لكافة أنواع الحروب الإلكترونیة.
من جانبه، أشار وزیر الدفاع الإيراني، حسين دهقان، إلی استراتیجیة وزارة الدفاع في تطویر منظومة الدفاع الجوی وتحدیثها، موضحاً أن منظومة صواریخ صیاد —3 یصل مداها نحو 120 كیلومتر وأنها قادرة علی التحلیق في ارتفاع 27 كیلومتراً وتم تصمیمها لتحقیق الهدف المتمثل في مواجهة التهدیدات الجویة للصواریخ متوسطة وبعیدة المدی.
وهنأ، دهقان، قائد الثورة الإسلامیة والقوات المسلحة وكافة المعنیین في تصمیم وصناعة هذه الصواریخ بتحقیق هذا الإنجاز الكبیر.
ايران تدشن خط انتاج صواريخ "صياد 3" بعيدة المدى+صورhttps://t.co/y9uaCb9DQ3#ايران pic.twitter.com/1z04I56qBI— @alalam_news (@alalam_news) July 22, 2017
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