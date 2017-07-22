إيران تدشن خط إنتاج جديد من صواريخ الدفاع الجوي (صور)

افتتحت إيران، اليوم السبت، 22 يوليو/ تموز، خط إنتاج نسخة جديدة من صواريخ الدفاع الجوي، يطلق عليه اسم "سياد - 3"، وهو نسخة متطورة من الصواريخ السابقة.

© Sputnik. Alexey Danichev إيران تستعرض أحدث أسلحة جيشها

وخلال الاحتفال، قال قائد سلاح الدفاع الجوي، البريغادير جنرال، فرزاد اسماعيلي، إن الصاروخ يعد "تقنية محلية تماما"، مؤكداً أن تصمیم هذه الصواریخ یتطابق مع أحدث التقنیات وقادرة علی مواجهة مختلف التهدیدات من قبل الصواریخ الحربیة وطائرات من دون طیار وصواریخ كروز والمروحیات وكذلك الطائرات الحدیثة، وذلك وفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "أرنا".

وتابع قائلا إن هذه الصواریخ مزودة بنظام البحث المتطور والأشعة تحت الحمراء، وأنها قادرة علی التصدی لكافة أنواع الحروب الإلكترونیة.

من جانبه، أشار وزیر الدفاع الإيراني، حسين دهقان، إلی استراتیجیة وزارة الدفاع في تطویر منظومة الدفاع الجوی وتحدیثها، موضحاً أن منظومة صواریخ صیاد —3 یصل مداها نحو 120 كیلومتر وأنها قادرة علی التحلیق في ارتفاع 27 كیلومتراً وتم تصمیمها لتحقیق الهدف المتمثل في مواجهة التهدیدات الجویة للصواریخ متوسطة وبعیدة المدی.

وهنأ، دهقان، قائد الثورة الإسلامیة والقوات المسلحة وكافة المعنیین في تصمیم وصناعة هذه الصواریخ بتحقیق هذا الإنجاز الكبیر.