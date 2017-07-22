شرطة برلين تتسبب بانتحار رجل بريء

أنهى رجل حياته في برلين عندما كان يهرب من الشرطة وقد قفز من شرفة منزله عند ملاحقة الشرطة، ليتضح فيما بعد أن الشرطة أخطأت والملاحق كان بريء.

أبلغت الشرطة الرجل المسكين الأربعاء الماضي، بأنه تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه لغرامة لم يسددها وقدرها 1500 يورو.

© REUTERS/ Darren Staples شرطة لندن تعتقل مراهقا آخر للاشتباه بتورطه في هجوم بمواد حارقة

وكان هذا خطأ كتابي من الموظف المسؤول الذي سجل مذكرة الاعتقال على الكمبيوتر مما أدى بإصدار المذكرة على النحو الخطأ.

وكان الرجل البالغ من العمر 44 عاما، قد خرج لتوه من السجن فلم تتسنى له الفرصة بعد للاستمتاع بحريته.

وصرحت الشرطة المحلية، إن الرجل قضى عليه الخوف من عقوبة طويلة أخرى في السجن فعندما قدمت الشرطة إلى منزله لاعتقاله استأذن لاحضار ثيابه فذهب إلى الشرفة وألقى بنفسه منها.

وأصيب الرجل بإصابات خطيرة جراء سقوطه من مكان مرتفع، وتم نقله إلى المستشفى لكن الأوان فات فلم يستطع الأطباء من إنقاذ حياته.

بدورها أكدت الشرطة على فتح تحقيق مكثف للحادث وسيتم مراقبة الموظف المسؤول عن الخطأ ورجال الشرطة الذين تسببوا بموت الرجل.