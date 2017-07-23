مسئول جديد بالبيت الأبيض يحذف تغريدات دعم فيها هيلاري كلينتون

أقدم أنتوني سكاراموش، مدير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض، على حذف عددا من التغريدات في حسابه الشخصي بتويتر، لأنه كان يعبر فيها على دعمه لمنافسي ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة.

© Sputnik. الكرملين يرد على مناقشة قانون أمريكي لفرض عقوبات على روسيا وإيران وقال سكاراموش أنه خذف التغريدات لأنها يمكن أن تكون «مُربكة» لمنصبه الجديد.





وحذف سكاراموش تغريدات عبر في بعضها عن دعمه لهيلاري كلينتون، منافسة ترامب في انتخابات الرئاسة لعام 2016، ومعارضته لخطة ترامب لبناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.





وأشار طوني في تغريدو نشرها على حسايه الرسمي إلى أن "الآراء الماضية تطورت وينبغي ألا تكون مربكة.. أنا أخدم أجندة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهذا كل ما يهم".

Full transparency: I'm deleting old tweets. Past views evolved & shouldn't be a distraction. I serve @POTUS agenda & that's all that matters — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) July 22, 2017

​ودافع ترامب عن سكاراموش وكتب على حسابه الرسمي على تويتر: "بكل الإنصاف لأنتوني سكاراموش، فإنه كان يرغب في الموافقة عليّ أولا قبل أن تبدأ الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنه لم يكن يظن أنني سأترشح".

In all fairness to Anthony Scaramucci, he wanted to endorse me 1st, before the Republican Primaries started, but didn't think I was running! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017