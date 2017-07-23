مسئول جديد بالبيت الأبيض يحذف تغريدات دعم فيها هيلاري كلينتون

Full transparency: I'm deleting old tweets. Past views evolved & shouldn't be a distraction. I serve @POTUS agenda & that's all that matters— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) July 22, 2017
ودافع ترامب عن سكاراموش وكتب على حسابه الرسمي على تويتر: "بكل الإنصاف لأنتوني سكاراموش، فإنه كان يرغب في الموافقة عليّ أولا قبل أن تبدأ الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنه لم يكن يظن أنني سأترشح".
In all fairness to Anthony Scaramucci, he wanted to endorse me 1st, before the Republican Primaries started, but didn't think I was running!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اختار سكاراموش يوم الجمعة لمنصب مدير الاتصالات للبيت الأبيض، وهو منصب ظل شاغرا منذ أيار/مايو الماضي.
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