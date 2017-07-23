البنتاغون يعلق على إمكانية شراء تركيا لمنظومة "إس-400" الروسية

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، جوزيف دانفورد، أنه لو اشترت تركيا أنظمة "إس-400" الصاروخية للدفاع الجوي من روسيا، لكان ذلك سيثير قلقا لدى واشنطن.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev روسيا تكشف مصير مد تركيا بمنظومة "إس-400"

إس-400

موسكو — سبوتنيك. وقال دانفورد للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الخصوص "كانت هناك بعض التقارير الإعلامية التي تبين أنها غير صحيحة. وهم (الأتراك) لم يشتروا أنظمة "" من روسيا، ولو قاموا بذلك، لكان هذا الأمر سيثير قلقا. لكنهم لم يقوموا بذلك".

والجدير بالذكر أن روسيا عقدت صفقة لتوريد أنظمة "إس-400" الصاروخية المتطورة للدفاع الجوي مع الصين فقط. وفي الوقت الحالي تجري مباحثات مع الهند وتركيا بهذا الشأن.

وصرح المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، في وقت سابق بأنه قد تم حل المسائل الفنية بشأن توريدات "إس-400" إلى تركيا، ولم تبق إلا المسائل الإدارية.