محاكمة جندي أمريكي بتهمة مبايعته لتنظيم "داعش"

قام القضاء الأمريكي بتوجيه اتهامات إلى رقيب بالجيش الأمريكي، منها مبايعة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي وتقديمه دعم مادي للتنظيم.

© AP Photo/ Hasan Jamali أول حكم بالسجن على جندي أمريكي في قضية تبادل الصور الفاضحة

وتضمنت لائحة الاتهامات أيضا للرقيب العامل في الحركة الجوية في الجيش الأمريكي، أربع تهم، منها الدعم المالي لمنظمات إرهابية أجنبية، وتسريب وثائق عسكرية سرية، وتقدم طائرة بدون طيار وتدريب أشخاص يعتقد انتماؤهم إلى تنظيم "داعش"، وفق جريدة "صدى".

وجاء في بيان لوزارة العدل الأمريكية، إن الرقيب يواجه عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة كحد أقصى على كل عقوبة تم توجيهها له، في حال تمت إدانته.