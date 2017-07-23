العثور على ثمانية قتلى داخل شاحنة بولاية تكساس في جريمة إتجار بالبشر

عثرت سلطات ولاية تكساس الأمريكية على جثث ثمانية أشخاص بينهم طفلين على الأقل داخل شاحنة في موقف سان أنطونيو بولاية تكساس صباح اليوم، الأحد، وتُعامل الشرطة الحادث على أنه "جريمة اتجار بالبشر".

القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس ويليام مكمانوس خلال مؤتمر صحافي إن "أن شخصا من الشاحنة قد اقترب من موظف في متجر في ساعة متأخرة من ،مساء أمس السبت، ليطلب المياه، فأحضر له الموظف المياه واتصل بالشرطة التي عثر على الجثث في ظهر الشاحنة ". بحسب صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية".

© Sputnik. Yuri Abramochkin إخلاء مباني جامعة تكساس بسبب وجود قنبلة

وقال رئيس إدارة الإطفاء شارليز هود إن "38 شخصًا على الأقل كانوا على ظهر الشاحنة، ومن بين القتلى طفلين، والآخرين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عام".

وأضاف هود "الشاحنة كانت مكتظة بالبشر، وتم نقل 20 منهم إلى المستشفى، بعضهم في حالة صحية حرجة ويعاني من الجفاف، وهناك 8 آخرين إصابتهم ليست خطيرة".

وقال رئيس الشرطة ويليام مكمانوس، إن "فيديو المراقبة أظهر بعض السيارات التي اقتربت من الشاحنة لنقل الضحايا الذين نجوا".

وأضاف "نحن نتعامل مع جريمة للإتجار بالبشر اليوم".

وأشار إلى أن سائق الشاحنة تم احتجازه في أحد مراكز الشرطة، لكن لم يتم تحديد هويته حتى الآن، كما لم يتم الكشف عن معلومات عن الوقت الذي أمضته الشاحنة في موقف سان انطونيو، أو الجهة التي أتت منها.