بريطاني يلجأ إلى الموت للهروب من الشرطة

في حادثة غريبة من أمرها، فارق شاب في العشرين من عمره الحياة أثناء اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية، وفق صحيفة "إكسبرس".

© REUTERS/ Darren Staples الشرطة البريطانية تعزز وجودها في لندن

ووفقا لتقارير، فإنه خلال مطاردة رجال الشرطة للشاب، هرب مسرعا ودخل إلى أحد المتاجر وقام بابتلاع مادة مجهولة. وحاولت قوات الشرطة منعه من ذلك، ولكن كان قد فات الأوان.

وتم استدعاء فرق الإسعاف إلى المكان، وتم نقل الشاب إلى المشفى، ولكنه فارق الحياة بعد فترة وجيزة.

وتواصل الشرطة التحقيقات لمعرفة جميع تفاصيل الحادثة.