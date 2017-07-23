السر وراء سرقة سبايسر ثلاجة من البيت الأبيض

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ساندرز تتولى منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض بعد استقالة سبايسر

وكان سبايسر قد أعلن قبل يومين استقالته من منصبه.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقارير عن مصادر قولها إن تلك الواقعة حدثت، بعد نحو شهر من تولي سبايسر مهامه في البيت الأبيض، أي في شهر فبراير/شباط الماضي تقريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث السابق، أرسل في البداية مساعدا له للمبنى الإداري، حيث كانت الثلاجة، ليأخذها من أحد صغار الموظفين، ولكن الموظف رفض منحها إياه.

ومضت قائلة

"انتظر سبايسر، حتى غروب الشمس، بعدما انصرف كافة الموظفين، ودخل وأخذ الثلاجة بنفسه".

ونقلت الصحيفة عن أحد موظفي البيت الأبيض، أن سبايسر شوهد وهو يمسك بيديه الثلاجة بالقرب من البيت الأبيض، بعد الساعة الثامنة مساء تقريبا.

OMG this WSJ Spicer lede.



Spicer waited till dark one night, reportedly stole an icebox from jr. research employees https://t.co/FyECdpCUhC pic.twitter.com/QsbrQn4bje — Kyle Griffin (@kylegriffin1) July 21, 2017

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ولم يعلق سبايسر على تلك الاتهامات، ولم يكشف السر الذي جعله يصر على سرقة تلك الثلاجة من أحد صغار الموظفين، ولا أن يخرج بها مساء من البيت الأبيض.

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وحظت تلك الواقعة بعدد هائل من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لم يصدر أيضا أي تعليق رسمي من البيت الأبيض، ولم تعلن أي جهة فتحها تحقيقا في واقعة السرقة تلك.