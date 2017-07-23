ماكرون يسقط في فرنسا

أفاد استطلاع للرأي، اليوم الأحد، ان شعبيةالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انخفضت عشر نقاط مئوية هذا الشهر مما يمثل أكبر تراجع في شعبية أي رئيس جديد لفرنسا منذ 1995.

© Photo/ youtube//Hot news 24h Today ترامب: ماكرون يحب مصافحة الأيدي

ونشرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية الاستطلاع الذي أظهر أن 54 بالمئة من الناس في فرنسا أبدوا الرضا عن ماكرون في يوليو تموز بالمقارنة مع 64 بالمئة في يونيو حزيران. وأضاف الاستطلاع أن آخر رئيس فرنسي خسر شعبيته بهذه السرعة بعد فوزه بالانتخابات كان جاك شيراك عام 1995. وتشابهت نتائج استطلاع إيفوب مع استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة (بي.في.إيه) مؤخرا.

وقضى ماكرون أوقاتا صعبة هذا الشهر بسبب خلاف علني مع قائد الجيش الجنرال بيير دو فيلييه حول خفض الإنفاق العسكري مما أدى إلى استقالة دو فيلييه.

وخالف ماكرون أيضا رئيس وزرائه عندما تعهد بالمضي قدما في خفض الضرائب عام 2018 كما قوبلت خطط للحد من امتيازات السكن بانتقادات.