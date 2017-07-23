أردوغان يغادر السعودية متوجها إلى الكويت

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بعد زيارة سريعة له متوجها إلى جارتها دولة الكويت. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الاناضول.

وانتقد أردوغان، الذي يعتبر حليفا قويا لقطر، قائمة مطالب قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة الشهر الماضي بسبب مزاعم متعلقة بتمويل قطر لجماعات إرهابية وبتحالفها مع إيران العدو اللدود لتلك الدول وهي مزاعم لا تزال قطر تنفيها.

وعقد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قصر السلام بجدة، لاستعراض العلاقات بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "جري خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله".