الاتحاد الاوروبي: لن نقبل بفرض عقوبات أمريكية ضد روسيا تنتهك مصالحنا

أكدت وثائق صادرة عن الاتحاد الأوروبي أن بروكسل قد لا تعترف بالعقوبات الأميركية ضد روسيا على أراضي الاتحاد الأوروبي لأنها تنتهك المصالح الأوروبية.

وحسب الوثائق التي نشرتها "فاينانشال تايمز" فإنه من ممكن أن يطلب الاتحاد الأوروبي من ترامب ضمانات مكتوبة أو علنية بأن العقوبات ضد روسيا لن تؤثر على مصالح الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن بروكسل ينبغي أن تكون جاهزة في غضون أيام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال فرضت أميركا عقوبات ضد روسيا دون الأخذ بعين الاعتبار أوروبا.

وحث رئيس المفوضية الأوروبية بصورة عاجل مناقشة رد الاتحاد الأوروبي في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد روسيا، ودعا لعقد اجتماع يوم الأربعاء.