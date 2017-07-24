شبح "بام" يخيم على إيران بعد انقطاع الاتصالات والكهرباء

أصيب عدد من سكان إيران بالفزع والقلق بعدما ضرب زلزال بقوة 5.4 ريختر المناطق الواقعة جنوبي الدولة.

© Sputnik. Michail Fomitchev مركز الزلازل الأوروبي: زلزال تركيا قد يتسبب في أمواج تسونامي وبحسب ما ذكرته شبكة "فوكس" نيوز الإخبارية الأمريكية فإن الزلازل الذي ضرب عدة مناطق تسبب في انقطاع التيار الكهربائى عن السكان بإقليم كرمان، كما أدى أيضا إلى انقطاع الاتصالات بالمناطق المتضررة.





وأشارت الشبكة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق نحو 10 كيلومترات، ولم تسجل أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.





وتعد إيران واحدة من الدول التي من مراكز الزلازل في العالم، ولعل أسوء حادثة وقعت بسبب الزلازل في إيران كانت في 2003 عندما قتل نحو 26 ألف شخص نتيجة لزلزال بقوة 6.6 درجة كان مركزه فى مدينة بام التاريخية الإيرانية.