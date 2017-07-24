الشرطة الأفغانية: مقتل وإصابة 22 في تفجير انتحاري بكابول

قالت الشرطة في العاصمة الأفغانية كابول إن انتحاريا فجر سيارة ملغومة في المدينة اليوم الاثنين، وأكد المتحدث باسم الداخلية الأفغانية على مقتل ١٢ مدنيا في التفجير الإنتحاربي بالعاصمة كابول، بينما أصيب ١٠ آخرين.