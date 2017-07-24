فضيحة لرئيس وزراء اليابان تؤثر على شعبيته

نفي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تورطه في أي شبهة محسوبية لصالح أصدقائه القدامى للحصول لى موافقة لإنشاء مدرسة للطب البيطري.

© AFP 2017/ Gaston De Cardenas سيدة اليابان الأولى تضع ترامب في موقف محرج وقال آبي الذي تدهورت معدلات شعبية بسبب ما يُشتبه بأنها فضيحة محسوبية إنه لم يطلب مطلقا منح صديق قديم له معاملة تفضيلية كما أن صديقه لم يضغط أبدا للحصول على مزايا.





وبحسب ما نقلته رويترز، فإن رئيس الوزراء الياباني وومساعدوه نفوا أكثر من مرة را تدخلهم لمساعدة مؤسسة كاكي التعليمية للحصول على موافقة لإنشاء مدرسة للطب البيطري في منطقة اقتصادية خاصة. ومدير هذه المؤسسة كوتارو كاكي صديق لآبي.





واعترف آبي بأن كاكي كان صديقا له منذ أن كانا طالبين، لكنه أكد أمام جلسة خاصة لمجلس النواب بأن كاكي لم يسع "مرة واحدة على الإطلاق" الحصول على مجاملات.





وقال: "لم يتم التقدم بطلب ولم تحدث ضغوط فيما يتعلق بإنشاء مدرسة بيطرية جديدة".





وأمام اللجنة سئل آبي عما إذا كان تدخل في عملية الموافقة فقال "لم أعط قط تعليمات فيما يتعلق بحالات محددة".





وهزت هذه الفضيحة ثقة آبي بالفوز بفترة ثالثة مدتها ثلاث سنوات لزعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.