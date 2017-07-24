القوات الأوكرانية تتهم "الدفاع الشعبي" بخرق الهدنة وإصابة عسكري تابع لها

اتهمت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين، قوات الدفاع الشعبي في دونباس، بخرق نظام الهدنة 14 مرة خلال الليلة الماضية، أسفرت عن إصابة مجند تابع بها.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للعملية العسكرية الأوكرانية في دونباس، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، "الليلة..مليشيات القوات المسلحة (قوات الدفاع الشعبي في دونباس) انتهكت نظام الهدنة 14 مرة" وأسفرت عن إصابة إحدى عسكرييها بجروح.





وكانت مجموعة الاتصال للتسوية قد اتفقت في مينسك على هدنة جديدة في منطقة النزاع بدونباس، على امتداد خط التماس كله من 24 حزيران/يونيو إلى 31 آب/أغسطس، لكن طرفي النزاع يتبادلان الاتهامات بالقصف وانتهاك الهدنة بشكل يومي.





والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.