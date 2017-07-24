مقتل 25 من "داعش" وإصابة 15 بغارة جوية شرقي أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 25 من تنظيم "داعش الإرهابي" بينهم ثلاثة قياديين، وإصابة نحو 15 إثر غارة جوية على مديرية ده بالا شرقي أفغانستان.

© REUTERS/ Omar Sobhani 24 قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار سيارة مفخخة غربي كابول

يأتي ذلك في وقت أعلنت الشرطة الأفغانية، فجر اليوم الاثنين 24 يوليو/تموز، مقتل 24 شخصا على الأقل وأصيب 42 بجروح في انفجار سيارة مفخخة غربي العاصمة كابول.

وكان البنتاغون قد أعلن، الجمعة 14 يوليو/تموز، أن القوات الأمريكية قتلت زعيم تنظيم "داعش الإرهابي" في أفغانستان، أبو سيد، في غارة نفذتها على ولاية كونار يوم 11 من الشهر الجاري.