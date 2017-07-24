مسؤول أمريكي: مبعوث ترامب يصل إلى إسرائيل في محاولة لتهدئة التوتر في الأقصى

قال مسؤول أمريكي إن مبعوث الرئيس، دونالد ترامب، سيزور إسرائيل اليوم الاثنين 24 يوليو/تموز، في محاولة لنزع فتيل الأزمة المستمرة منذ أكثر من أسبوع في المسجد الأقصى.

© AFP 2017/ ASHRAF SHAZLY الرئيس الفلسطيني: ليس من حق إسرائيل تركيب بوابات إلكترونية بالمسجد الأقصى

وقال المسؤول الأمريكي "إن الممثل الخاص للرئيس ترامب للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، ذهب لإسرائيل الليلة الماضية لدعم الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".

وتصاعدت الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المسجد الأقصى، وسط موجة غضب عربية وإسلامية واسعة. وقال مسؤولون إسرائيليون، أمس الأحد، إن إسرائيل لن تزيل البوابات المعدنية التي تم تركيبها حول الحرم القدسي، لكن قد يتم تقليص استخدامها.

يأتي ذلك في وقت يعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً، اليوم الاثنين، في نيويورك، بطلب "مصري- فرنسي- سويدي" لبحث التوتر فى المسجد الأقصى.