الإليزيه: مبادرة فرنسية تهدف لتسهيل الوفاق بين حفتر والسراج

أعلن بيان صادر عن الإليزيه، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع يوم غد الثلاثاء مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر، في سان كلو غرب باريس لمناقشة حل الأزمة.

© AP Photo/ Libyan armed forces مصدر دبلوماسي: محادثات بين حفتر والسراج في باريس الثلاثاء المقبل

باريس — سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن المبادرة الفرنسية تهدف لتسهيل الوفاق السياسي بين الجنرال حفتر ورئيس الوزراء السراج، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو بناء دولة ليبية قوية وجيش وطني قادر على حماية الحدود وتأمين أمن كامل الأراضي ومحاربة الإرهاب، إضافةً لضرورة عودة الحياة الدستورية والمؤسساتية.

وأوضح البيان أن فرنسا بالتعاون مع شركائها تهدف للتقريب بين الفرقاء الليبيين تحت راية الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل.