سفن الناتو تصل إلى أوديسا

أعلنت قيادة القوات البحرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن وصول سفينتين تابعتين للمجموعة البحرية العسكرية الدائمة للناتو إلى ميناء أوديسا.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الصحفي باسم القيادة البحرية الأوكرانية بهذا الشأن، تم نشره على الفيسبوك، اليوم، "وصلت، اليوم 24 تموز/يوليو، إلى ميناء أوديسا، سفينتان تابعتان لمجموعة الناتو البحرية الدائمة رقم 2، وهما المدمرة "دونكان" التابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية والفرقاطة "يلديريم" التابعة للقوات البحرية التركية."

ووفقا للمعلومات الواردة من المركز الصحفي المذكور، يشمل برنامج الزيارة لقاءات بروتوكولية لقائدي السفينتين مع قائد القوات البحرية الأوكرانية ومع مسؤولي السلطات المحلية، وزيارات مواطني المدينة وضيوفها لهاتين السفينتين (يوم 25 تموز/يوليو) ولقاءات صداقة مع منتسبي القوات البحرية الأوكرانية، بالإضافة إلى برنامج ثقافي لطاقمي السفينتين.

يذكر أن هذه الزيارة ستستمر حتى يوم 27 تموز/يوليو الحالي.