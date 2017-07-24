الشرطة السويسرية: إصابة 5 على الأقل في هجوم ببلدة شافهاوزن

قالت الشرطة السويسرية إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم اثنان بجروح خطيرة في هجوم نفذه مجهول ببلدة شافهاوزن، اليوم الاثنين 24 يوليو/تموز.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل أخرى عن الهجوم الذي دفعها لإغلاق وسط البلدة الواقعة على الحدود الألمانية، فيما ذكرت صحيفة "بليك" السويسرية عبر موقعها الإلكتروني نقلا عن متحدثة أن الشرطة تبحث عن المشتبه به.

في سياق آخر، طلبت وزارة العدل الألمانية من نظيراتها في الاتحاد الأوروبي الإسراع في البحث عن مثيري الشغب في شوارع هامبورغ خلال قمة "مجموعة العشرين".

— Amjad Alam Khan (@amjad_amjo) July 24, 2017

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