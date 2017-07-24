الرئاسة الأفغانية: مقتل 35 شخصا في مستشفى هاجمته حركة طالبان

أعلنت الرئاسة الأفغانية، اليوم الاثنين 24 يوليو/تموز، أن مقاتلين من حركة طالبان هاجموا، مساء أمس الأحد، مستشفى في منطقة معزولة في ولاية غور وسط البلاد، مما أوقع 35 قتيلا.

© AFP 2017/ Jimin LAI مقتل 25 من "داعش" وإصابة 15 بغارة جوية شرقي أفغانستان

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي "عند دخولهم المستشفى، قتل مسلحو طالبان 35 شخصا، جميعهم من المدنيين"، دون أن يحدد إذا كان الضحايا من المرضى أو طواقم المستشفى، مضيفا "إنها جريمة ضد الإنسانية"، وفقاً لوكالة "أ.ف.ب".

ولم يعط المصدر أي تفاصيل، لكن تقارير غير مؤكدة أوردت أن مسلحي طالبان أحرقوا مستشفى وقتلوا من بداخله، إلا أن الحركة نفت الاتهامات، فيما أقر متحدث باسمها أن أقساما من المستشفى تضررت بسبب المعارك في المنطقة.

ويسيطر الجيش الأفغاني على 59.7 بالمئة من البلاد، بحسب تقرير أمريكي صدر في أيار/ مايو، بعد توقف القتل لفترة وجيرة خلال الشتاء، وهي نسبة أكثر بقليل من الربع الأخير من العام السابق.