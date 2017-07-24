مقتل 15 شخصا وإصابة 20 في تفجير شرقي باكستان

قال مسؤول باكستاني، اليوم الاثنين 24 يوليو/ تموز، إن ما لايقل عن 12 مواطنًا لقوا مصرعهم، في تفجير سيارة مفخخة في مدينة لاهور شرقي باكستان.

© East News/ AP Photo/Justin Tallis, Pool باكستان تدخل على خط الأزمة الخليجية

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية AFP، إن الانفجار وقع داخل سوق خضروات وسط لاهور ما أسفر عن إصابة نحو 20 شخًصا فضلا عن القتلى.

في سياق متصل، قالت مصادر أفغانية إن حركة طالبان أعدمت ما لايقل عن 32 شرطياً رمياً بالرصاص في منطقة تغاب بولاية بدخشان شرق البلاد، السبت الماضي.

وقال عبدالله نظري، رئيس المجلس المحلي في بدخشان، لوكالة خاورميانه المحلية عن أن: "هذه المجموعة كانت تتمركز في إحدى الوديان النائية والبعيدة، قد أسرهم متمردوا طالبان ثم أمطروهم بالرصاص".