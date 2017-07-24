نبوءات مثيرة لعام 2018

نشر الموقع الروسي "روسيسكي ديالوغ" هذه النبوءات، فمثلا، فولف ميسينغ توقع ظهور ناس خارقين سيغيرون النظام العالمي الحالي. وروسيا أول من سيدعم هذا التطور في التاريخ.

© Fotolia/ Peyman Kaiedi نبوءات صادمة لفلكي مغربي...حرب خليجية كبيرة وانقسام السعودية وانتهاء الحرب في سوريا

أما ماترونا ماسكوفسكايا فتعتقد أن السنة القادمة ستكون نقطة تحول بالنسبة للبشرية.

وأكد جيمس هانسين أنه في عام 2018 سترتفع درجة الحرارة في العالم، وبعد ذلك ستذوب الأنهار الجليدية وهذا سيؤدي إلى فيضانات في المناطق الساحلية.

وتوقع ألكسندر شيبس زيادة نفوذ روسيا على الساحة العالمية. وفي الوقت نفسه سوف تسعى الدول الأخرى للحصول على دعم روسيا، التي ستكون صانع السلام في العديد من المسائل الهامة.

ووفقا لبافل غلوب، الولايات المتحدة ستسلم مواقعها لأن احتجاجات كبيرة ستحدث في الدولة وستجبر الحكومة على تغيير سياستها الخارجية. وسيترأس روسيا رجل يبلغ من العمر 55 سنة وسيخرج روسيا من الأزمة في عام 2025. أما بما يخص أوكرانيا فمن المتوقع أن يكون هناك ثورة جديدة وبعد ذلك سيتم إقامة علاقات مع روسيا.