"المعسكر الصهيوني" يقدم طلبا لسحب الثقة من حكومة نتنياهو

أعلن رئيس "حزب العمل" الإسرائيلي، آفي غاباي، اليوم الإثنين، 24 يوليو/ تموز، أن "المعسكر الصهيوني" سيتقدم بطلب، اليوم، لسحب الثقة من حكومة نتيناهو.

© RIA Novosti. إسرائيل تغلق سفارتها في تركيا لأسباب أمنية

القاهرة — سبوتنيك. نقلت صحيفة "جيرواليزم بوست" الإسرائيلية تصرحا لغاباي خلال اجتماع لحزب "المعسكر الصهيوني"، اليوم الإثنين، قال فيه:

حتى مع زيادة التوترات المحيطة بنا، يجب أن نقول الحقيقة للشعب، ولا نرتدي الأقنعة، نتنياهو لا يحكم البلاد بطريقة مباشرة، ولا يستمع إلى الشين بيت ولا الأجهزة الأمنية الأخرى، ولهذا السبب يتزايد عدم ثقة الإسرائيليين به.

يشار إلى أن "حزب يش عتيد" (هناك مستقبل)، قرر في وقت سابق اليوم سحب طلبه بسحب الثقة من حكومة نتنياهو بسبب الأوضاع الأمنية.