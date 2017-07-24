الكرملين: بوتين وميركل وماكرون وبوروشينكو يبحثون الوضع في شرق أوكرانيا

بحث كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم الإثنين بصيغة "نورماندي"، الوضع القائم في جنوب شرق أوكرانيا وتبادلوا الأراء حوله.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان صدر عن الكرملين: "وفقا لاتفاقيات مسبقة، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، بصيغة "رباعية نورماندي".

وتم الاستماع إلى تقارير رئيس بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون، ارتغرل اباكان، ونائبه ألكسندر هوغا، حول أوضاع توفير نظام وقف الأعمال القتالية على خط التماس من قبل أطراف النزاع الأوكراني الداخلية، وغيرها من أنشطة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتابع البيان: "وبعد ذلك، تبادل القادة الآراء بشكل مفصل حول الوضع في جنوب — شرق أوكرانيا مع الأخذ بعين الاعتبار اختلال تنفيذ اتفاقيات مينسك".

من جانبه، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستعراض نهج روسيا بشكل مفصل حول البنود الأساسية في الاتفاقيات المذكورة.