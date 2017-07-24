مقاتلتان صينيتان تعترضان طائرة استطلاع أمريكية

أبلغ مسؤولان أمريكيان "رويترز" اليوم الإثنين، أن مقاتلتين صينيتين اعترضتا طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الشرقي في مطلع الأسبوع، وأن إحداهما اقتربت لمسافة 91 مترا من الطائرة الأمريكية.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، إن التقارير الأولية أظهرت أن إحدى الطائرتين الصينيتين، وهما من طراز (جيه-10)، قد اقتربت من الطائرة الأمريكية (إي.بي-3) أمس الأحد مما دفعها لتغيير اتجاهها.