المالكي: العراق يصر على تواجد روسيا لديه سياسيا وعسكريا

أعرب نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، اليوم الإثنين، عن رغبة بلاده برؤية تواجد روسي لديها بثقل عسكري وسياسي.

وقال المالكي، عقب محادثاته مع رئيسة "مجلس الاتحاد" الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، أنه من المعروف أن لروسيا "علاقات متينة قديمة بالعراق"، مشيرا إلى رغبة العراق بأن يكون لروسيا تواجد ذو ثقل سياسي وعسكري فيه.

وأفاد أنه من خلال ذلك يمكن الوصول إلى التوازن الذي سيخدم مصلحة المنطقة وشعوبها ودولها.

وأكد نائب الرئيس العراقي، في وقت سابق، خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين 24 يوليو/ تموز "علينا تنشيط تعاوننا بشكل أكبر لمحاربة الإرهاب في المنطقة، ونعتبر أن البلدين هما هدفان للإرهابيين ومن يقف وراءهم".