أردوغان يختتم زيارته للخليج دون أنباء عن تقدم بشأن أزمة قطر

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر، اليوم الإثنين، بعد جولة على مدى يومين في منطقة الخليج في محاولة للوساطة في أسوأ أزمة بين الدول العربية منذ سنوات دون مؤشر على إحرازه أي تقدم.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/ حزيران، متهمة إياها بدعم إسلاميين متشددين. وتنفي الدوحة ذلك.

وتعتبر تركيا من أقوى داعمي قطر في النزاع وعجلت بإقرار تشريع لإرسال مزيد من القوات إلى قاعدة تركية في الدوحة في علامة على الدعم.

ولم تسفر جهود الكويت ودول غربية لإنهاء الأزمة عن تقدم يذكر حتى الآن. وتطالب الدول العربية الأربع قطر بخفض مستوى علاقاتها مع إيران وإغلاق القاعدة التركية وقناة "الجزيرة" التلفزيونية.

© REUTERS/ WOLFGANG RATTAY أردوغان بحث خلال جولته الخليجية القضايا الإقليمية وسبل مكافحة الإرهاب

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض خلال محادثاته مع أردوغان التطورات الإقليمية لاسيما الأزمة الخليجية وجهود احتوائها وحلها بالوسائل السلمية.

وأضافت الوكالة أن المحادثات شملت أيضا الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي والاقتصادي.

ووصلت عدة دفعات من القوات التركية مدعومة بعربات مدرعة إلى الدوحة منذ نشوب الأزمة في الخامس من يونيو/ حزيران.

وبموجب اتفاق يعود إلى عام 2014 يمكن لأنقرة إرسال ما يصل إلى ألف جندي.

وزار أردوغان السعودية والكويت قبل وصوله إلى قطر. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه بحث مع الملك سلمان بن عبد العزيز "تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله" ولم تذكر تفاصيل.