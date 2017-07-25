إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالقدس

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم اعتقال عدد آخر في مواجهات الفلسطينيين مع الشرطة الإسرائيلية عند باب الأسباط في القدس.

© AP Photo/ Oded Balilty رسميا.. إسرائيل تقرر إزالة البوابات الإلكترونية عند مداخل الأقصى

القدس – سبوتنيك. وقال أحد موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في اتصال هاتفي لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الإسرائيلية شرعت فجر اليوم بأعمال تغير لمعالم باب الأسباط وقطعت الأشجار المعمرة ودمرت البلاط القائم ولا يعرف السبب خلف ذلك.

وأضاف: "المقدسيون احتشدوا أمام باب الأسباط وبدؤوا بالتوافد على شكل مجموعات معبرين عن رفضهم زرع كاميرات مراقبة وسط مطالبة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا وإلا فانهم سيستمرون بأداء الصلوات أمام بوابات المسجد الأقصى".

وتابع: "قامت قوات الاحتلال بقمع المرابطين بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي ما أوقع عدة إصابات في ظل توجيههم دعوات لأهالي القدس التوافد عند البوابات".



