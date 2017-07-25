رباعية نورماندي تدعو لوقف انتهاكات الهدنة في شرق أوكرانيا

© Sputnik. Alexei Nikolsky الكرملين يؤكد إمكانية إجراء اتصال هاتفي قريب بين زعماء "رباعية نورماندي" وحسب ما جاء في بيان مشرك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه "يجب وقف انتهاكات نظام وقف إطلاق النار فورا. وطالب رؤساء الدول والحكومات بتطبيق نظام وقف إطلاق النار، الذي اتفقت عليه مجموعة الاتصال الثلاثية يوم 21 تموز/يوليو عام 2017".





ووفقا للبيان الذي نشره مكتب المستشارة الألمانية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين زعماء الدول الأربع يوم الاثنين، فقد ودعا المشاركون في المباحثات إلى "الإلتزام بالإجراءات لتفادي إلحاق الأضرار بالبنية التحتية المدنية والمنشآت الهامة، من أجل منع وقوع كارثة إنسانية في دونباس".





والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.