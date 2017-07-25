البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية خاصة بعد مشروع القانو الذي نظره مجلس النواب الأمريكي مؤخرا.

© Sputnik. Evgenya Novozhenina الكرملين: روسيا تنظر بغاية السلبية لمبادرة العقوبات الأميركية الجديدة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين "أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا ينوي رفع العقوبات عن روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وأضافت "الرئيس كان واضحا بشأن تأييده للحفاظ على العقوبات ضد الدول الثلاث هذه، وهو لا ينوي رفعها، لكنه يريد أن يضمن حصول الأمريكيين على أفضل صفقة ممكنة".

وبشأن مشروع القانون الأخير حول فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، امتنعت المتحدثة عن التأكيد بوضوح ما إذا سيؤيد ترامب هذا المشروع أم لا.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد ينظر إلى مشروع القانون حول فرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران وكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء. ويتضمن مشروع القانون إجراءات ضد روسيا في مجال الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بمشروع "التيار الشمالي 2" لتوريد الغاز إلى أوروبا. وقد أثار مشروع القانون قلقا لدى الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات السابقة تم فرضها بموجب مراسيم الرئيس الأميركي أو قرارات وزارة الخزانة الأمريكية.