حرائق تلتهم آلاف الأفدنة جنوبي فرنسا

أفادت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز، باندلاع حرائق دمرت نحو 1400 هكتار (حوالي 3460فدانا) من الغابات في جنوب فرنسا وجزيرة كورسيكا.

© AP Photo/ Jeff Chiu تجدد الحرائق الضخمة بفرنسا

وكان أكبر هذه الحرائق في قرية باستيدون في منطقة فوكلوز، حيث التهمت النيران التي أججتها الرياح القوية نحو 600 هكتار من الغابات.

وتم إجلاء مئة من السكان في قرية ميرابو ونقل أكثر من عشرة من الأحصنة في إسطبل إلى أماكن أكثر أمنا. ووفقا للسلطات، فقد وردت أنباء أيضا عن اندلاع حرائق غابات في كورسيكا بمدينة كاروس قرب نيس وفي منتجع سان تروبيه.

في السياق ذاته، أعلنت السلطات الفرنسية، منتصف الشهر الجاري، تجدد حرائق الغابات في جنوب فرنسا بعد ساعات من إعلان السيطرة عليها، وتحديدا في منطقة "بوش دو رون" في الجنوب الفرنسي.

وأشارت السلطات إلى أن الجفاف الشديد في المنطقة وسرعة الرياح من الأسباب الرئيسية لاندلاع الحريق.