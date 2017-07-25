الكرملين يعلق على احتمال توريد واشنطن أسلحة إلى كييف

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن أي تصرفات تحفز توتر الوضع على خط التماس في دونباس تبعدنا عن التسوية.

وقال بيسكوف للصحفيين، في سياق رده على سؤال حول احتمال توريد واشنطن أسلحة إلى كييف، "لقد قلنا مرارا إن أي تصرفات تحفز التوتر على خط التماس وتستفز الوضع بشكل عام ستبعدنا عن لحظة تسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية".

© Sputnik. Alexei Druzhinin رباعية نورماندي تدعو لوقف انتهاكات الهدنة في شرق أوكرانيا

وأكد بيسكوف أن المحادثات الهاتفية لقادة "رباعية نورماندي" (روسيا، ألمانيا، فرنسا وأوكرانيا) التي جرت يوم أمس، كانت ناجحة من وجهة نظر إبداء كافة الأطراف استعدادها للعمل، لكن من المبكر الحديث عن إحراز أي تقدم إيجابي.

وقال بيسكوف "يمكن القول إن المحادثات كانت ناجحة فقط من وجهة نظر أن الأطراف أبدت نوايا باستمرار العمل، والعمل لا نهاية له. حتى الآن، للأسف، الحديث عن أي تقدم إيجابي، سابق لأوانه".

وأفاد بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار خلال المحادثات إلى عدم تطبيق كييف لاتفاقيات مينسك.

وقال في هذا الصدد "مازال الوضع بالنسبة لتطبيق اتفاقيات مينسك مثيرا للقلق، والجمود سببه، كما ذكر الرئيس بوتين، تقاعس كييف عن العمل".

وأضاف ردا على طلب بالتعليق على أنباء عن اقتراح الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، بإرسال بعثة حفظ سلام أممية "فيما يتعلق بدعوة هؤلاء المراقبين، إلى خط التماس، ففي هذه الحالة، هذا ممكن فقط بموافقة كافة أطراف النزاع. كما تعلمون، روسيا ليست طرفا بالنزاع".