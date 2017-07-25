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    أردوغان: سنرى "إس- 400" عندنا...وشرعية إسرائيل مرتبطة بممارساتها مع الفلسطينيين

    © REUTERS/
    العالم
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    أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، أن بلاده وقعت على اتفاق لاستيراد منظومات الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا، مشددا على أن الصفقة ضرورية لأمن تركيا.

    مدينة القدس
    © AFP 2017/ Thomas Coex
    أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي حول أزمة القدس
    أنقرة — سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الثلاثاء،  "بإذن الله سنرى منظومات الدفاع الجوي في بلدنا، وستسير العملية عبر الإنتاج المشترك".

    وردا على تعليقات حول احتمال أن يخلق شراء تركيا لهذه المنظومات التوتر مع الدول الأخرى. قال أردوغان "لماذا نخلق التوتر…الأمر يتعلق بأمننا، والإنتاج المشترك هو أحد الخيارات".‎

    وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، قال، الأحد الماضي، إن "شراء تركيا منظومة إس — 400 للدفاع الجوي من روسيا ستثير قلق واشنطن".

    كما صرح الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" جيف ديفيس، في وقت سابق، أن على أنقرة تقديم تفسيرات بشأن هذه الصفقة. والجدير بالذكر أن روسيا تجري حاليا مباحثات مع تركيا بشأن توريد منظومة "إس- 400" للدفاع الجوي.‎

    وفيما يتعلق بالتطورات الحاصلة في القدس ومحيط المسجد الأقصى، أدان أردوغان موقف إسرائيل التي منعت المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى، وأضاف قائلاً:

    "معاملة المسلمين الذين يتوجهون إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة معاملة الإرهابي، غير مقبولة، وما يحدث حاليا هو محاولة للاستيلاء على المسجد الأقصى بحجة مكافحة الإرهاب".‎

    كما لفت إلى أن تركيا تقيم علاقات دبلوماسية جديدة مع إسرائيل، مشيرا إلى ارتباط شرعية إسرائيل بممارساتها مع الفلسطينيين واحترامها لحقوقهم.

    وأكد أن عدم احترام إسرائيل لمكانة المسجد الأقصى وموقعه قد يلحق الضرر بها، داعيا إياها إلى عدم خلق مزيد من أسباب النزاع في المنطقة وأن تسهم في الحل.

    ومن ناحية أخرى، اعتبر الرئيس التركي أن الخلافات بين دول منطقة الشرق الأوسط تصب في صالح قوى الإرهاب، لافتا إلى أن جولته الخليجية لحلحلة الأزمة القطرية "كانت مثمرة".

    وأضاف "نأمل بأن الأزمة القطرية ستحل قريبا"، مشددا "مباحثاتنا خلال الجولة الخليجية أسهمت إيجابيا، وسنواصل الوقوف إلى جانب السلام".

    وزار أردوغان، خلال اليومين الماضيين، السعودية والكويت وقطر، مؤكدا "دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها الكويت ودول أخرى" لرأب الصدع في منطقة الخليج، وحل الخلاف بين السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

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