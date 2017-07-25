السفير الأمريكي: محادثات سرية أنهت التوتر بين إسرائيل والأردن

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لأعضاء برلمان إسرائيليين في القدس، اليوم الثلاثاء، عن أن "محادثات سرية" بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ساهمت في نزع فتيل التوتر في وضع "كان من الممكن أن يسوء بشدة". بحسب ما ذكرته "رويترز".

وكان العاملون في السفارة الإسرائيلية في عمان قد عادوا أمس الإثنين ومن بينهم حارس الأمن المتورط في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أردنيين اثنين.

وكان الأردن يريد استجواب الحارس الذي تعرض لإصابة طفيفة لكن إسرائيل قالت إن لديه حصانة دبلوماسية وينبغي أن يعود للوطن.

وقتل الحارس بالرصاص أردنيا طعنه بمفك براغي في مجمع السفارة الإسرائيلية في عمان مساء يوم الأحد 23 تموز/ يوليو وأسفر الحادث أيضا عن مقتل أحد المارة. وزاد هذا الحادث حدة تدهور العلاقات بين إسرائيل والأردن.