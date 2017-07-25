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17:33 25 يوليو/ تموز 2017
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    كاتب: روسيا دفنت "نابوكو التركي" عبر دبلوماسية جهنمية في رحم أفكاره الأمريكية

    © Sputnik. Максим Блинов
    العالم
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    أكد الكاتب الصحفي السوري، علي هاشم، أنه من المفاجأة أن أعلنت إسرائيل قيادة كونسورتيوم لمد أنبوب للغاز الطبيعي تحت مياه المتوسط، قبل أن يعلن وزير النفط التركي، صهر أردوغان وممثل مصالح العائلة في قطاع الطاقة، عزمه التوجه إلى إسرائيل قبل نهاية العام للتوقيع على إنشاء أنبوب آخر يصل بين الأراضي الإسرائيلية والتركية.

    خط أنابيب الغاز
    © Fotolia/ Andrei Merkulov
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    أشار الكاتب هاشم في مقالة له بصحيفة "الوطن" السورية، إلى أن قضية كلا الأنبوبين، حُسمت على عجالة هذا الشهر على هامش مؤتمر إسطنبول للطاقة، "وبطبيعة الحال، فلم يكن لهما أن ينبثقا لولا نجاح الجيشين السوري والعراقي بدفن مشروع "نابوكو السوري" في باديتهما المشتركة."

    ولفت الكاتب إلى أن "نابوكو السوري" هذا الذي راود كارتيلات الغرب لربط الغاز الخليجي بأوروبا بعد استحواذ التكفيريين على الجغرافية السورية، تم استنساخه من "نابوكو التركي" الذي دفنته روسيا عبر دبلوماسية جهنمية في رحم أفكاره الأمريكية تسعينيات القرن الماضي، مستبقة محاصرة دورها في رسم خرائط قناطر الطاقة الكونية، هيمنت خلالها على مصادر الضخ في تركمانستان وممرات عبوره في أذربيجان، قبل وصوله إلى تركيا الحالمة بتمريره إلى أوروبا. على حد تعبير الكاتب.

    وبيّن هاشم أن هناك شيء تجدر إضافته على اسم "نابوكو" لاستيضاح دوره في الحربين على العراق فسوريا، وما سبقهما من انتخاب الغرب للإخوان ودفعهم نحو السلطة في تركيا مطلع القرن، فهو يستبطن مرجعيته اللفظية المستمدة من صيغة التحقير لاسم "نبوخذ نصر" ملك بابل العظيم وابن إله تجارتها الذي دفن هو الآخر قبل نحو ثلاثة آلاف عام، أحلام "مملكة يهوذا" بالوصول إلى نهر الفرات. على حد وصف الكاتب هاشم.

    وأكد أنه مع نجاح روسيا في قطع "نابوكو" التركي ومن ثم السوري، أفصح "نابوكو" الإسرائيلي الجديد عن وجهه بعد نحو عقدين من نجاح دول المقاومة في تحويل تطلعات الغرب بالهيمنة على الشرق الأوسط الجديد لمجرد نوبات غثيان كاذب، إلا أن كاريكاتورية مشهديته الجديدة بنسخته النابوكية الإسرائيلية التي تجلت على هامش مؤتمر اسطنبول ذاك، لا تقف عند الصور التذكارية لحفل توقيعه بأقلام وزراء الطاقة في دول العبور: إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، بل تمتد إلى صلب تطلعاتهم، فتبعاً لحجم الاحتياطيات المكتشفة في حقول "إفروديت" القبرصي و"ليفياثان" الإسرائيلي، وطول مساره الذي يمتد نحو 2000 كم تحت مياه البحر المتوسط، لا يمكن أخذه على محمل الجد لدى قياس تنافسيته مع "السيل التركي" الذي باشرت روسيا بمده تحت البحر الأسود، وبأقل من نصف المسافة التي يحتاجها "نابوكو" الإسرائيلي، ناهيك عن الاحتياطات الإسرائيلية القبرصية التي سوف تتدفق عبره، يمكن تمريرها جميعها خلال عام واحد أو أكثر بقليل عبر قناطر الأنابيب الروسية المتجهة إلى أوروبا.

    بوتين وأردوغان في قمة العشرين بالصين
    © REUTERS/
    بوتين: روسيا مستعدة لتوريد الغاز عبر تركيا إلى جنوب وجنوب شرق أوروبا
    وأضاف الكاتب: خلال مؤتمر العشرين في هامبورغ، تمظهرت الهندسة الروسية المعقدة في تقاسم المصالح شرق المتوسط، مستولدة نقطة في آخر سطر الحرب على الجغرافية السورية العراقية بعدما تركت مصالح تبدو مناسبة للجناح الذي يمثّله ترامب ووزير خارجيته "القادم من إكسون موبيل" من هيكلية الدولة الأمريكية العميقة… إن صح التفسير السابق، فسوف يمكن اعتبار "نابوكو الإسرائيلي" الجديد بمثابة "ثورة" مضادة أطلقها الجناح الأمريكي الآخر على عجل مناهضاً هندسة المصالح الروسية الدولية، وهذه المرة، ليس في آسيا الوسطى ولا في البادية السورية، بل على صفحة المتوسط.

    وقال: بالرغم من الاستثمارية الشحيحة لأنبوب "إسرائيل- إيطاليا" قياسا بموارد ضخه الضئيلة نسبيا من الحقول القبرصية والإسرائيلية، وما يضيفه إليها الاتفاق التركي الإسرائيلي لمد أنبوب آخر عبر قبرص من كاريكاتورية… في الواقع، ما زالت مشهدية حرب الغاز تترنح في المنطقة، وقد تكون المشكلة الروسية أعقد من ذلك، إذ يمكن لـ"نابوكو" الإسرائيلي أن يشكل خطراً محتملاً إذا ما تم النظر بتمعن إلى مساراته المنطلقة من ميناء حيفا رغم قدرته على الاكتفاء بضخ الغاز من المياه الإقليمية المحاذية لقبرص، وما لذلك أن يوفره من تكاليف إنشائه!

    ومع إضافة الاتفاق التركي الإسرائيلي لإنشاء المسار الآخر للأنابيب عبر قبرص، يمكن التيقن بدرجة كبيرة من خطط مبيتة لانضمام دول الخليج، بما فيها قطر ذات "الوزن الغازي النوعي" إلى عقدة الأنابيب الإسرائيلية، بعد ربط شبكاتها الوسيطة بين الخليج وحيفا بشكل مباشر، أو لربما مواربة عبر سيناء التي مهد لها اتفاق نقل ملكية جزر تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وما استبطنه — تلقائياً — من انخراط الأخيرة باتفاق كامب ديفيد، في شقه التجاري.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا الاتحادية, غاز, حرب الغاز, إمدادات الغاز, غازبروم نفط, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, روسيا الاتحادية, تركيا, إسرائيل
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