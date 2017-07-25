الحرس الثوري: أمريكا أطلقت رصاصتين تجاه قاربنا لخلق توتر في المياه الإقليمية

علقت القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني على إطلاق سفينة أمريكية رصاصتين صوب قارب تابع للحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الثلاثاء، بأنه كان لإيجاد توتر داخل المياه الإقليمية.

© AP Photo/ Mahdi Marizad البحرية الأمريكية تطلق أعيرة تحذيرية باتجاه سفينة إيرانية بمياه الخليج

وقال بيان صادر عن العلاقات العامة للقوات البحرية في الحرس الثوري "لإيجاد توتر داخل المياه الإقليمية، أطلقت سفينة حربية أمريكية رصاصتين تجاه قارب تابع للحرس الثوري الإيراني صباح اليوم".

وأضاف البيان "الزورق الحربي الإيراني استمر بمهتمه، وتجاهل إطلاق النار، ما دفع السفينة الحربية الأمريكية للابتعاد". وقامت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية اليوم بإطلاق طلقات تحذيرية صوب سفينة إيرانية بالقرب من الخليج العربي الشمالي بعد أن وصلت السفينة إلى بعد 150 مترا. بحسب ما ذكره مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز".