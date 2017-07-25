الكونغرس: مشروع لمعاقبة قطر وسننظر في نقل القوات خارج قاعدة "العديد"

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إد رويس، أن دولة قطر قامت بتمويل تنظيمات "القاعدة" و"داعش" و"حماس" و"طالبان" مستنكرا في الوقت ذاته استضافة قناة "الجزيرة" التابعة للسلطات القطرية لقادة هذه المجموعات.

© REUTERS/ HANDOUT وصول الدفعة السادسة من القوات التركية إلى قطر

وقال رويس: لا أعرف لماذا تستضيف قناة "الجزيرة" قادة هذه المجموعات؟!…حينما يكون سلوكك خاطئا على عدة مسالك فلا بد من تغيير واسع. بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وكشف رويس أنه سيطرح مشروع قانون في الكونغرس لمعاقبة الدول التي تقدم دعما ماليا وإعلاميا لفروع في جماعة "الأخوان" وأبرزها "حماس" وجماعات متشددة أخرى مثل "طالبان".

وذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في النواب الأمريكي، خلال ندوة عقدت في العاصمة واشنطن اليوم، أن مثل هذه الخطوة ضرورية حيث توجد كيانات مرتبطة بجماعة "الأخوان" الإرهابية تحاول قلب أنظمة الحكم في الشرق الأوسط.

وانتقد رويس استضافة قطر قادة في حركة "حماس" معتبرا أنه إذا لم يتغير سلوك الدوحة فإن الكونغرس سينظر في نقل القوات الأمريكية خارج قاعدة "العديد".

وأضاف: إذا كانت قطر تدعم "حماس" فستكون معرضة للعقوبات وفق القانون المقبل…نريد تغييرا كبيرا في السلوك مباشرة…لا أفهم لماذا تريد تقديم منصة لطالبان وتسميتها إمارة طالبان؟!.

وأشار رويس إلى وجود مشروع قانون في الكونغرس هذا الأسبوع يسمح بمعاقية الدول التي تدعم "حماس" وفروع "الأخوان" موضحا أن القانون يسمح بمعاقبة الدول التي تقدم الدعم المعنوي والمادي لـ"حماس" في القانون الأمريكي، وبين أن قطر تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وعلاقات جيدة مع إيران والحكومة السورية وجيرانها الخليجيين للمناورة. وربما العائلة الحاكمة ترى بقاءها في ذلك.

وختم بالقول: السلطات القطرية على المدى الطويل تريد أدوارا مهمة على المسرح العالمي والإقليمي هم يريدون علاقات جيدة مع الجميع للمناورة.